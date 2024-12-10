Batı Karadeniz'de Nadir Kırlangıç Balığı Avlandı
Düzce'nin Akçakoca sahilinde avlanan balıkçılar, kilosu 350 liradan satılacak nadir görülen Kırlangıç Balığı ile karşılaştı. Yaklaşık 3 kilo ağırlığındaki balık, tezgahların ilgi odağı oldu.
Batı Karadeniz'de avlanan balıkçıların ağına nadir görülen Kırlangıç Balığı takıldı. Tezgaha inen balığın kilosu ise 350 liradan alıcısını bekliyor.
Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da avlanan Balıkçıların ağına nadir görülen Kırlangıç Balığı takıldı. Kilosu 350 liradan tezgahtaki yerini alan Kırlangıç balığı vatandaşların ilgi odağı olurken, yaklaşık 3 kilo gelen balık dikkat çekti. - DÜZCE