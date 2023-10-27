Baskil ilçesinde Güneş Enerji Santrali kuruldu

Baskil ilçesinin Doğancık köyünde sulama suyu için Güneş Enerji Santrali (GES) kuruldu. Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, GES'in köye sağladığı enerji maliyetinin sıfırlandığını belirtti. İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla ilçenin kırsal alanlarının gelişeceği ifade edildi.

Baskil ilçesinin Doğancık köyünde sulama suyu için Güneş Enerji Santrali (GES) kuruldu.

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, yaptığı açıklamada, köye GES yapıldığını belirterek, şimdiye kadar trafo ile sağlanan enerjinin maliyetinin sıfırlandığını söyledi.

İl Özel İdaresi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla ilçenin kırsal alanlarının daha da gelişeceğini kaydeden Kundakçı, "Emeği geçenlere teşekkür ederim. İl Özel İdare'nin desteğiyle hazırladığımız proje ile içme suyu maliyetini önemli oranda düşürecektir." dedi.

Doğancık köyü Muhtarı Selim Beydüz de, proje için yetkililere teşekkür etti.