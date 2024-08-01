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Başkent EDAŞ, Kastamonu'da Elektrik Dağıtımı İçin Bakım ve Yatırım Çalışmalarını Sürdürdü

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Başkent EDAŞ, Kastamonu'da kesintisiz elektrik dağıtımı için 2024 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini gerçekleştirdi. Şirket, müşteri odaklı yaklaşımıyla önemli çalışmalara imza attı ve aydınlık bir Kastamonu için aydınlatma armatürlerinin bakımını gerçekleştirdi. Ayrıca yeni kablo döşeme, aydınlatma armatürü montajı ve trafo montajı gibi çalışmaları tamamladı.

Başkent EDAŞ, Kastamonu'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Kastamonu'da yılın ilk 6 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı.

Başkent EDAŞ, Kastamonu'da hizmet verdiği 4 bin 875 trafo ve 21 bin 964 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Kastamonu için Merkez, Devrekani, Seydiler, Ağlı, Araç, İhsangazi, Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Abana, Doğanyurt, Taşköprü, Hanönü, Tosya, Cide, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı, Daday ve Küre ilçelerinde 3 bin 286 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 10 pano ile 30 trafo ve 43 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 1.110 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Şirket, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Kastamonu'da hizmet verdiği 318 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 13 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 110 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 10 pano ve 2 trafo montajını da tamamlandı. Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Başkent EDAŞ 2024 yılının ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirdi.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan Başkent EDAŞ, baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor. Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Toroslar EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Şirketin Kastamonu'da bakım ve yatırım çalışmaları sürecek. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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