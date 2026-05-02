Başkan Eray Erdem: "Taleplerimizin karşılık bulmasından memnunuz"

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, turizmcilere yönelik açıklanan 60 milyar TL'lik destek paketi ve konaklama vergisinin yıl sonuna kadar yüzde 1'e indirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, turizmcilere yönelik açıklanan 60 milyar TL'lik destek paketi ve konaklama vergisinin yıl sonuna kadar yüzde 1'e indirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünü destekleyen uygulamanın, 31 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatılmasının da sektöre katkı yapacağını sözlerine ekleyen Erdem; taleplerine duyarsız kalmayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ederken, taleplerinin ilgililere ulaştırılmasındaki emekleri için de geçmiş dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

"Turizm ülkemizin bacasız sanayisi"

Turizm sanayisini güçlendirmek bölgesel ve ulusal çıkarlarımızın gereğidir diyen Erdem "Biz sektörün gerçeklerine uygun taleplerde bulunuyoruz. Devlet- Millet dayanışmasına inanıyoruz. Umarız turizmcilerin ihracatçı sayılması, cirodan alınan vergiler, KDV de turizmci aleyhine olan uygulamalar gibi konularda da sonuca ulaşırız. Bunun için sektörün tüm paydaşları ile birlikte elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Erdem, pandemi döneminden bu yana turizmde yaşanan sıkıntıların son dönemlerde yaşanan ulusal ve küresel gelişmelerle had safhaya çıktığını hatırlatarak, " Çok sayıda talebimizi sürekli dile getiriyor ve ilgililere iletiyoruz. Taleplerimizin bir kısmının karşılık bulmasından mutluyuz. Alınan karar sektörde muhakkak pozitif etki oluşturacaktır. Ancak diğer taleplerimizin de takipçisi olmaya, sektörün devam eden sorunlarını takip etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
500

İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı

İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı
Yasal boşluktan faydalandı, topladığı sahipsiz arazilerde kendisini 'kral' ilan etti

Yasal boşluktan faydalandı, taç giyip kendini 'kral' ilan etti
İki ilde mayıs ayında kar yağışı

Mayıs ayında kar sürprizi! İki kentte göz gözü görmüyor
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor

Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı

İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı
Türk Büyükelçi Cezayir Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu

Ziyarete damga vuran görüntü: Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu

Dev hızlı tren projesinde sona doğru: Seyahat süresi 2 saatin altına inecek

Dev projede sona doğru! Seyahat süresi 2 saatin altına inecek