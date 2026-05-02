Başkan Eray Erdem: "Taleplerimizin karşılık bulmasından memnunuz"

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, turizmcilere yönelik açıklanan 60 milyar TL'lik destek paketi ve konaklama vergisinin yıl sonuna kadar yüzde 1'e indirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünü destekleyen uygulamanın, 31 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatılmasının da sektöre katkı yapacağını sözlerine ekleyen Erdem; taleplerine duyarsız kalmayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ederken, taleplerinin ilgililere ulaştırılmasındaki emekleri için de geçmiş dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

"Turizm ülkemizin bacasız sanayisi"

Turizm sanayisini güçlendirmek bölgesel ve ulusal çıkarlarımızın gereğidir diyen Erdem "Biz sektörün gerçeklerine uygun taleplerde bulunuyoruz. Devlet- Millet dayanışmasına inanıyoruz. Umarız turizmcilerin ihracatçı sayılması, cirodan alınan vergiler, KDV de turizmci aleyhine olan uygulamalar gibi konularda da sonuca ulaşırız. Bunun için sektörün tüm paydaşları ile birlikte elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Erdem, pandemi döneminden bu yana turizmde yaşanan sıkıntıların son dönemlerde yaşanan ulusal ve küresel gelişmelerle had safhaya çıktığını hatırlatarak, " Çok sayıda talebimizi sürekli dile getiriyor ve ilgililere iletiyoruz. Taleplerimizin bir kısmının karşılık bulmasından mutluyuz. Alınan karar sektörde muhakkak pozitif etki oluşturacaktır. Ancak diğer taleplerimizin de takipçisi olmaya, sektörün devam eden sorunlarını takip etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

