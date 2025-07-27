Baş Dönmesi Ciddiye Alınmalı: Uzmanlardan Uyarı

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Tuğrul, ani başlayan ve mide bulantısı, terleme ile denge kaybı gibi şikayetlerle seyreden baş dönmesinin, vertigo gibi iç kulak kaynaklı rahatsızlıkların belirtisi olabileceğini belirterek, bu durumun ciddiye alınması gerektiğini bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Selahattin Tuğrul, vertigonun bazı türlerinin basit bir manevrayla geçerken, bazılarının ileri tedavi gerektirdiğini belirtti.

Tuğrul, ani başlayan, mide bulantısı, terleme, denge kaybı ve baş dönmesi gibi şikayetler getiren vertigonun ciddiye alınması gerektiğini vurgulayarak, bu baş dönmesi tipinin çoğunlukla iç kulaktaki denge sisteminden kaynaklandığını ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabileceğini aktardı.

Vertigonun en sık rastlanan nedeninin, halk arasında "kristal kayması" olarak bilinen BPPV (Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo ) olduğunu belirten Tuğrul, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tip baş dönmelerinde tanı netleştirildikten sonra basit bir manevrayla hastaların büyük kısmı şikayetlerinden kurtulabilir. Hiçbir ilaç kullanmadan yalnızca bir manevrayla baş dönmesini ortadan kaldırabiliyoruz. Vertigo çok rahatsız edici bir histir. Başladığında kişi ayakta duramaz, basit hareketlerini bile yapamaz hale gelir."

Tuğrul, her vertigonun basit bir durumdan kaynaklanmadığı aktararak, meniere, kulakta dolgunluk hissi, işitme kaybı, çınlama ve çok şiddetli baş dönmesiyle kendini belli ettiğini kaydetti.

Bu durumlarda diyet, ilaç tedavisi, hatta kulağa iğne enjeksiyonu ve cerrahi yöntemlerin gerekebildiğine dikkati çeken Tuğrul, "Ayrıca vestibüler nörit, iç kulak enfeksiyonları, migren tipi baş dönmeleri gibi pek çok farklı neden de vertigoya yol açabilir. Tedaviye yön verecek olan detaylı değerlendirme ve tetkiklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Tuğrul, vertigonun sadece bir semptom değil, farklı hastalıkların belirtisi olabileceğini vurgulayarak, "Vertigo çok geniş bir hastalık grubunu kapsar. Bu yüzden mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalı, gerekli tetkikler yapılarak tedavi süreci başlatılmalıdır." ifadelerini kullandı.