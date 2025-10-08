Bartın'da Hamsi Fiyatları Artıyor
Bartın'da hamsi fiyatları, azalan stoklar nedeniyle 100-150 TL aralığından 150-200 TL'ye yükseldi. Balıkçılar, fiyat artışının sebebinin palamut balığındaki artış olduğunu belirtiyor.
Bartın'da hamsi azalırken, fiyatı arttı.
Bartın'da 1 gün önce kilosu 100, 125, 150 TL'den satılan hamsinin kilosu 150, 175 ve 200 TL'ye çıktı. Balıkçılar Amasra, Ereğli ve Zonguldak'tan getirdikleri balıkları tezgahlarında sattıklarını belirtti.
Balıkçılar hamsiye yapılan zammın sebebini ise palamuda bağladı. Artan palamut nedeniyle denizde hamsinin azaldığı ve az olması nedeniyle fiyatının arttığı ifade edildi. - BARTIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi