Bankaya taktığı borcu övünerek anlattı, icra memuru dayanamayıp yorum yaptı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Bankaya taktığı borcu övünerek anlattı, icra memuru dayanamayıp yorum yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bankaya taktığı borcu övünerek anlattı, icra memuru dayanamayıp yorum yaptı
Haber Videosu

Üç yıldır bankalara borçlu olduğunu söyleyen bir vatandaş, 500 bin TL'lik borcunu varlık fonuna devredildikten sonra 100 bin TL'ye kapattığını anlattı. Sosyal medyada gündem olan video, icra memurlarından ve kullanıcılardan tepki aldı. Uzmanlar ise bu durumun her borçlu için geçerli olmayacağı konusunda uyardı.

Üç yıldır bankalara borçlu olduğunu anlatan kişi, bugüne kadar hakkında açılan 11 icra dosyasına rağmen evine herhangi bir haciz işlemi yapılmadığını söyledi.

"500 BİN TL'LİK BORCU 100 BİN TL'YE KAPATIYORSUNUZ"

Video çekerek yaşadıklarını anlatan vatandaş, "3 senedir 11 dosyam var. Ölmedim, evime de gelmediler. Üzerime bir şey yok zaten, üzerinizde bir şey yoksa alamıyorlar. Sonra borç varlık fonuna devroluyor, 500 bin TL'lik borcu 100 bin TL'ye kapatıyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

Bankaya taktığı borcu övünerek anlattı, icra memuru dayanamayıp yorum yaptı

İCRA MEMURU TEPKİSİZ KALMADI

Kısa sürede gündem olan videonun altına "İcra memuru olarak buna güldüm", "Ödemesin. Ölüp gidince borç varislere kalır bol bol rahmet duası alır", "Borcu övüyor adama bak", "Sigortalı bir işte çalışamazsın. Marifetmiş gibi anlatma" şeklinde yorumlar yapıldı.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar ise borçların varlık yönetim şirketlerine devri sonrası yapılan indirimli kapatma anlaşmalarının yaygınlaştığını, ancak bunun her durumda geçerli olmayabileceğini belirtiyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşüyor! İşte ilk görüntü

Çin'de bir araya geldiler! Erdoğan'dan Putin'e davet var
Afganistan'da 6.0 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenlerin sayısı 800'ü aştı

6'lık deprem ülkeyi yerle bir etti! 800'den fazla can kaybı var
Kayyum atanan firmadan mal kaçırmaya çalıştılar

Kayyum atanan firmadan mal kaçırmaya çalıştılar
25 yaşındaki gencin acı sonu: Arkadaşlarının gözü önünde can verdi

Henüz 25 yaşındaydı! Arkadaşlarının gözü önünde can verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıİlahi adalet:

Bankalar alçaklık yapmasa o adam bu duruma düşmez. Zırt pırt kredi verip arayıp zorla kart gönderen bankalara az bile

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhammed Sa:

Sistem ve yetistirdigi adam. Bir defa.ne isin var boyle sacma islerle hele faizle uc kurusluk dunya icin yuz takla neye deger su yazilar bile cok buraya

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMÜCAHİD:

..özellikle hiç bir şey üretmeden, oturdukları yerden para üstünden para kazanan, faizle yuvaları yıkan fabrikaları kapatan Bankalara iyi kazık atmış, keşke tüm bankalar kapatılsa.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıccg5smx4yr:

milyar dolar kazan banka iş vermiyor üratim yapmıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise Paris sokaklarını podyuma çevirdi

Paris'in kalbinde Türk rüzgarı! Ünlü şarkıcı sokakları podyuma çevirdi
'Kaygı ve stres bedenime yansıdı' diyen Bergüzar Korel'den şaşırtan yorum

Ünlü oyuncu sağlık sorununu açık yüreklilikle anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.