Bankaya taktığı borcu övünerek anlattı, icra memuru dayanamayıp yorum yaptı

Üç yıldır bankalara borçlu olduğunu anlatan kişi, bugüne kadar hakkında açılan 11 icra dosyasına rağmen evine herhangi bir haciz işlemi yapılmadığını söyledi.

"500 BİN TL'LİK BORCU 100 BİN TL'YE KAPATIYORSUNUZ"

Video çekerek yaşadıklarını anlatan vatandaş, "3 senedir 11 dosyam var. Ölmedim, evime de gelmediler. Üzerime bir şey yok zaten, üzerinizde bir şey yoksa alamıyorlar. Sonra borç varlık fonuna devroluyor, 500 bin TL'lik borcu 100 bin TL'ye kapatıyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

İCRA MEMURU TEPKİSİZ KALMADI

Kısa sürede gündem olan videonun altına "İcra memuru olarak buna güldüm", "Ödemesin. Ölüp gidince borç varislere kalır bol bol rahmet duası alır", "Borcu övüyor adama bak", "Sigortalı bir işte çalışamazsın. Marifetmiş gibi anlatma" şeklinde yorumlar yapıldı.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar ise borçların varlık yönetim şirketlerine devri sonrası yapılan indirimli kapatma anlaşmalarının yaygınlaştığını, ancak bunun her durumda geçerli olmayabileceğini belirtiyor.