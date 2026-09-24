Bankacılık sektöründe mevduat geçen hafta 434 milyar 877 milyon 447 bin TL arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 18 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya göre 434 milyar 877 milyon 447 bin lira artışla 33 trilyon 891 milyar 793 milyon 422 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 18 Eylül ile biten haftada yüzde 1,30 artarak 33 trilyon 456 milyar 915 milyon 974 bin liradan 33 trilyon 891 milyar 793 milyon 422 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 1,09 artarak 18 trilyon 510 milyar 543 milyon 909 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,57 yükselişle 11 trilyon 196 milyar 301 milyon 426 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 269 milyar 568 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 230 milyar 797 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 18 Eylül itibarıyla 3 milyar 30 milyon dolarlık artış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri azaldı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,14 azalışla 6 trilyon 885 milyar 439 milyon 385 bin liraya geriledi.

Söz konusu kredilerin 834 milyar 336 milyon 274 bin lirası konut, 41 milyar 182 milyon 377 bin lirası taşıt, 2 trilyon 568 milyar 518 milyon 993 bin lirası ihtiyaç kredileri, 3 trilyon 441 milyar 401 milyon 741 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 18 Eylül ile biten haftada 22 milyar 60 milyon 12 bin lira artarak 27 trilyon 509 milyar 336 milyon 677 bin liradan 27 trilyon 531 milyar 396 milyon 689 bin liraya yükseldi.

Kaynak: AA