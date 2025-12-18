Haberler

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 12 Aralık ile biten haftada önceki haftaya göre 862 milyar lira artarak 27 trilyon liraya ulaştı. TL cinsi mevduat ve yabancı para mevduatı da artış gösterdi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 12 Aralık ile biten haftada önceki haftaya göre 862 milyar 457 milyon 378 bin lira artışla 27 trilyon 671 milyar 941 milyon 179 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 12 Aralık ile biten haftada yüzde 3,2 yükselişle 862 milyar 457 milyon 378 bin lira artarak 26 trilyon 809 milyar 483 milyon 801 bin liradan, 27 trilyon 671 milyar 941 milyon 179 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 4,3 artarak 15 trilyon 154 milyar 367 milyon 841 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,6 artışla 9 trilyon 106 milyar 445 milyon 159 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 251 milyar 798 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 214 milyar 472 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 12 Aralık itibarıyla 602 milyon dolarlık artış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,2 artarak 5 trilyon 497 milyar 578 milyon 826 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 665 milyar 955 milyon 502 bin lirası konut, 50 milyar 279 milyon 772 bin lirası taşıt, 2 trilyon 108 milyar 227 milyon 804 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 673 milyar 115 milyon 748 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 12 Aralık ile biten haftada 262 milyar 889 milyon 424 bin lira artarak 21 trilyon 818 milyar 567 milyon 125 bin liraya yükseldi.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sürerken bakandan yeni açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Tayland savaş uçakları, Kamboçya'ya bomba yağdırdı

"Bu bir savaş değil çatışma" tartışması sürerken, korkulan oldu
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Herkes ekran başına! Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular için son gün

Milyonları ev sahibi yapacak projede başvurular için son gün
title