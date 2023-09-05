Bangladeşli balıkçılar yeniden avlanmaya başladı

Bangladeşli balıkçılar, 65 gün aradan sonra Bengal Körfezi kıyılarında yeniden avlanmaya başladı. Chattogram bölgesinin en büyük balık hali merkezlerinden biri olan Patharghata, deniz balığı çeşitlerinin gelmesiyle hareketlendi.

CHATTOGRAM, 5 Eylül (Xinhua) -- Bangladeşli balıkçılar 65 gün aradan sonra Bengal Körfezi kıyılarında yeniden avlanmaya başladı. Ülkenin güneydoğusundaki Chattogram bölgesinin en büyük balık hali merkezlerinden biri olan Patharghata, büyük miktarda deniz balığı çeşidinin gelmesiyle birlikte alıcı ve satıcılarla dolup taşıyor.