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Bandırma Ticaret Odası, Edincik Zeytini'ne Coğrafi İşaret Tescili Aldı

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Bölgesel kalkınmanın gelişimi, üreticilerin kapasitelerinin ve gelirlerinin artırılması ve üyelerine yeni ticari fırsatlar sağlamak amacıyla coğrafi işaret kavramı ve coğrafi işaretli ürünler ile ilgili çalışmalar yürüten Bandırma Ticaret Odası, bu kapsamda 'Edincik Zeytini' nin coğrafi işaret tescilini aldı.

Bölgesel kalkınmanın gelişimi, üreticilerin kapasitelerinin ve gelirlerinin artırılması ve üyelerine yeni ticari fırsatlar sağlamak amacıyla coğrafi işaret kavramı ve coğrafi işaretli ürünler ile ilgili çalışmalar yürüten Bandırma Ticaret Odası, bu kapsamda "Edincik Zeytini" nin coğrafi işaret tescilini aldı.

Bandırma Ticaret Odası tarafından Ocak 2022'de yapılan başvuru uzun değerlendirme sürecinin ardından kabul edildi ve Edincik Zeytini Menşe Adı tescil edildi. Böylece "Edincik Zeytini" adı, üretim yeri ve üretim metodu koruma altına alınmış oldu.

Başvuru süreci sonuçlanan ve tescili ilan edilen Edincik Zeytininin coğrafi işaret tescil belgesini Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak'tan teslim aldı.

Adem Yılmaz; "Edincik Zeytinine coğrafi işaret alım sürecinde, ürünün tarihi geçmişi, yetiştirme süreci, analiz işlemleri gibi konularda vermiş oldukları desteklerden dolayı bölgenin en büyük zeytin kooperatifi olan S.S. 775 Sayılı Edincik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Mehmet Özçakır ve Kooperatif çalışanlarına ve tescil başvuru sürecinin yürütülmesi sırasında sağlamış olduğu katkılardan dolayı Prof. Dr. Mustafa Kıralan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Bölgemiz adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Edincik Zeytin Ekonomi Güncel Haberler

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