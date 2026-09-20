Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde histoloji laboratuvarı kuruldu

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Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde bulunan Su Ürünleri Bölümü'nde Histoloji Laboratuvarı kuruldu. Laboratuvar, yeni cihaz ve ekipmanlarla bilimsel araştırmalarda kullanılmaya başlandı.

Bilimsel araştırmalarda kullanılacak laboratuvar altyapısının geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Histoloji Laboratuvarının kurulumu tamamlandı.

Laboratuvara kazandırılan mikrotom cihazı ve çeşitli yeni ekipmanlarla histolojik incelemelere yönelik araştırmalara başlandı. Yapılan çalışmalarla Su Ürünleri Bölümü'nün histolojik araştırma kapasitesinin artırılması ve bilimsel çalışmaların daha modern bir altyapıyla yürütülmesi hedefleniyor.

Enstitünün laboratuvar altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı