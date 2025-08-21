Balıkesir Ticaret Odası'ndan Sındırgı'daki Depremzedelere Kredi Desteği

Balıkesir Ticaret Odası (BTO) Başkanı Rahmi Kula, 10 Ağustos'ta Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen oda üyelerine yönelik Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredi desteğinin devreye alındığını bildirdi.

Kula, yaptığı yazılı açıklamada, KGF Yönetim Kurulu toplantısında Balıkesir Ticaret Odası'nın girişimleriyle Sındırgı'daki işletmelere özel bir finansman imkanı sağlandığını belirtti.

Hazırlanan kredi paketinde, 6 ay ödemesiz dönem, 36 ay vade ve 1 milyon 500 bin lira üst limit bulunduğunu aktaran Kula, üyelerin Ziraat Bankası Sındırgı Şubesi, Halkbank ve VakıfBank Bigadiç şubeleri üzerinden başvuruda bulunabileceğini kaydetti.

Depremden etkilenen Sındırgılı üyelerin ticari faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve yaralarını hızla sarabilmeleri için gerekli adımları attıklarını belirten Kula, bu kredi desteğinin, üyelerin finansmana erişimini kolaylaştıracağına ve bölgedeki ekonomik hayatın yeniden canlanmasına katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

Depremin hemen ardından BTO yönetim kurulu, meclis ve meslek komitesi üyeleriyle Sındırgı'da resmi kurum ve işletmelere ziyaret gerçekleştirdiklerini hatırlatan Kula, "Bu süreçte yalnızca geçmiş olsun dileklerimizi iletmekle kalmıyor, aynı zamanda somut destek adımlarını da hayata geçiriyoruz. Balıkesir iş dünyası olarak Sındırgılı hemşehrilerimizin her zaman yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.