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Balıkçılar Av Sezonunu Hamsinin Bitmesiyle Erken Kapattı

Balıkçılar Av Sezonunu Hamsinin Bitmesiyle Erken Kapattı
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Trabzon'daki balıkçılar, 15 Nisan'da başlayacak av yasağına kısa bir süre kala hamsinin neredeyse bitmesiyle sezonu erken kapatmak zorunda kaldı. Palamut avında başarılı olan balıkçılar, hamsi avının beklentilerin altında kalması nedeniyle teknelerini limana çekerek bakım yapmaya başladılar.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayacak av yasağına kısa bir süre kala balıkçılar denizlerde hamsinin neredeyse bitmesiyle beraber erken "Paydos" edip teknelerini limana demirleyerek ağlarını ve teknelerini bakıma almaya başladı.

Balık av sezonunun bitimine kısa bir süre kala sezonu kapatan Trabzonlu balıkçılar, teknelerini limana çekti. Bu sezon bol şekilde avlanan palamuttan umduğunu bulan balıkçılar hamside ise istenilen avı gerçekleştiremedi. Trabzon'daki farklı limanlara demirleyen bazı balıkçılar gelecek sezon için şimdiden teknelerini ve ağlarını bakıma alırken, bazıları da Orkinos avı için Akdeniz'e gitmeye hazırlanıyor.

Yoroz limanına demirleyen gemi sahiplerinden Emrehan Köroğlu bu sezon balıkçılık adına iyi geçtiğini belirterek, "Bu sezon bizim açımızdan güzel geçti. Kötü demeyelim iyi geçti. Palamut avı oldukça iyiydi. Palamut avından sonra hamsi avına başladık. Aslında hamsi pek beklemiyorduk ancak biraz hamsi avı da oldu. Balık olmayınca ve çıkan balık da masraflarımızı karşılamayınca paydos ettik. Son dönemde hamsi ve istavrit vardı, onlar da daha sonra olmayınca bitirdik. Şu anda ağlarımızın bakımı ve tamiri ile uğraşıyoruz, yakında biter. Tekrar nasipse 1 Eylül'de tekrar palamut avına başlayacağız" dedi.

Erken paydosun sebebi hamsinin bitmesi

15 Nisan'a kadar tekne tamiratıyla ilgilenip sezonu kapatacaklarını dile getiren balıkçı tayfalarından Harun Genç, "Artık balık avına çıkma sona erdi. Bu sene bereketliydi, palamut bayağı oldu. Hamsi de oldu ama geçtiğimiz yıllara nazaran biraz daha az oldu. Erken paydos etmemizin sebebi biraz da hamsiye bağlı oldu. Hamsi avı olması gerektiği gibi olmayınca biz de bitirdik. Bu süre zarfında da ağlarla ilgilenip sezonu tamamen kapatacağız" diye konuştu.

"Son 10 yıla bakınca sezon iyi geçti"

Hamside sezonun bittiğini istavritin de bitmeye yaklaştığını kaydeden balıkçı tayfalarından Taner Kul ise "Biz genelde hamsi avına çıktığımız için hamsi de bittiği için demirledik. Ağımızı temizledik, eksik olan yerleri de tamamlayıp önümüzdeki sezona hazır etmeye çalışıyoruz. Son 10 yıla bakarsak sezon iyi geçti. Bol şekilde palamut vardı, insanlar doyasıya yedi. Hemen hemen bu zamanlarda paydos ediyoruz. Bundan sonra ağ tamirlerinin ardından orkinos kotası olanlar orkinos avına gidecekler. Biz burada bir aylık bir sürede bakımlarımızı yapacağız. Daha sonrasında ise ya başka gemilerin ağlarını yapmaya gideceğiz ya da orkinos avına gideceğiz" dedi.

Öte yandan denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için 1 Eylül'e kadar sürecek yasak 15 Nisan'da başlayacak. - TRABZON

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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