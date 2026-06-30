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Aksaray'da yağışlar arıcıları sevindirdi: Bal rekoltesi ikiye katlandı

Aksaray'da yağışlar arıcıları sevindirdi: Bal rekoltesi ikiye katlandı
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Aksaray'da bu yıl etkili olan yağışlar, çiftçilerin yanı sıra arıcılar için de umut oldu. Arıcı Alev Soylu, geçen yıl kovan başına 15-20 kilo bal aldıklarını, bu yıl ise 35-40 kilo beklediklerini belirtti. Çiçeklenmenin yoğun olduğu bölgede, bal fiyatlarının bin liranın altında olmayacağını ifade etti.

AKSARAY'da bu yıl etkili olan yağışlar çiftçinin yanı sıra arıcılar için de umut oldu. Balda rekolte beklentisi ikiye katlanırken, arıcı Alev Soylu (45), "Çiçekten yürüyemiyoruz. Bal veriminden çok umutluyuz. Geçen yıl bizi çok zorlamıştı. Bir kovandan 15-20 kilo bal almıştık. Bu yılsa 35-40 kilo bal görürüz" dedi.

Son yıllarda iklim değişikliği, yağış azlığı ve buharlaşmadan olumsuz etkilenen Aksaraylı çiftçiler, bu yıl etkili olan yağıştan memnun. Yağışlar sonrası yaşanan çiçeklenme özellikle aracılar için de umut oldu. Balda rekolte beklentisi ikiye katlanırken, arıcı Alev Soylu, "Geçen yıl çok az seviyede bal aldık. Bu yılsa çok güzel ve bereketli. Bölgemizde bu yıl çiçek çok. Çiçekten yürüyemiyoruz. Bal veriminden çok umutluyuz. Sezona oğul ile başladık. Arılar şu anda nektarı getiriyor. Çok güzel bir bal gelimi var. Geçen yıl bizi çok zorlamıştı. Bir kovandan 15-20 kilo bal almıştık. Bu yılsa 35-40 kilo bal görürüz. İlkbahar balımızı alacağız. Daha sonra dağ balı için yüksek kesimlere çıkıp, oradan ikinci balımızı alacağız" diye konuştu.

'BU YIL BAL FİYATLARIMIZ BİN LİRADAN AŞAĞI OLMAZ'

İç Anadolu Bölgesi'nde arıların endemik bitkilerden beslendiğini belirten Soylu, "Genelde kekik ağırlıklı, deve dikeni, kangal gibi bitkiler bölgemizde yoğun olarak bulunuyor. Baharda ilk önce akasya ile arılar petekleri doldurmaya başlıyor. Daha sonra diken, geven ve kekikle dolduruyor. 5-6 yıldır arıcılık mevsim şartlarından dolayı bizi çok zorlamıştı. 6 yıl önce böyle bir sezon görmüştük. Bu yıl bal fiyatlarımız bin liradan aşağı olmaz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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