Bakız'ın yeni nesil konut projesi dikkat çekiyor

Adana'da faaliyet gösteren Bakız İnşaat'ın merkez Çukurova ilçesinde hayata geçirdiği konut projesi, güvenlikli ve teknolojik yapısı, sosyal donatılarıyla ön plana çıkıyor.

Turgay Canver ve Begüm Canver'in sahibi olduğu Bakız İnşaat tarafından Kabasakal Mahallesi'nde inşa edilen proje, kontrollü giriş-çıkış noktaları ve site içi kamera altyapısıyla güvenlikli site konseptini üst seviyeye taşıyor.

Projede yer alan sosyal alanların yanı sıra, çocukların güvenle vakit geçirebileceği modern ve korunaklı çocuk oyun alanları bulunuyor.

Teknolojik ve konforlu yaşam

Yeni nesil konut anlayışıyla tasarlanan projede güvenlik altyapıları ve enerji verimliliği sağlayan çözümler sayesinde konut sahiplerine hem konforlu hem de güvenli bir yaşam sunulması hedefleniyor.

Sosyal donatılarla zengin yaşam alanı

Geniş peyzaj alanları, yüzme havuzu ve dinlenme alanlarıyla dikkat çeken proje, sakinlerine şehir içinde doğayla iç içe bir yaşam vadediyor. Bakız İnşaat'ın hayata geçirdiği proje, modern mimarisi ve sunduğu imkanlarla Adana'da konut anlayışına yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.

Turgay Canver ve Begüm Canver, "Geliştirdiğimiz projelerde önceliğimiz her zaman güvenli, konforlu ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak. Teknolojinin hayatı kolaylaştırdığı modern yaşam alanlarını Adana'ya kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
