Bakanlıktan English Home'un ürünü için toplatma kararı

Bakanlıktan English Home'un ürünü için toplatma kararı
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Ticaret Bakanlığı, sağlık açısından tehdit oluşturan ürünleri ifşa ettiği GÜBİS listesine bir ürün daha ekledi. Bakanlık, "English Home" marka çubuklu oda kokusunun yanık ve yaralanma riski taşıdığı gerekçeleriyle piyasaya arzının yasaklatılmasına ve toplatılmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından sağlık açısından tehdit oluşturduğu tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) ilan ediyor. Bakanlık, GÜBİS'e bu defa "English Home" marka çubuklu oda kokusunu ekledi.

Bakanlıktan English Home'un ürünü için toplatma kararı

SATIŞI YASAKLATILDI

Bakanlık 16 Haziran tarihli duyurusunda English Home marka "Reed Diffuser" çubuklu oda kokusunun sağlık açısından tehdit oluşturduğunu açıkladı. Bakanlık, ürünün yanık ve yaralanma riski taşıdığı gerekçeleriyle piyasaya arzının yasaklatılmasına ve toplatılmasına karar verdi.

Bakanlıktan English Home'un ürünü için toplatma kararı

YASAKLANMA NEDENİ

Ticaret Bakanlığı güvensizlik nedenini, "Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36 Ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) Gereği Ürün İç Ambalajında Dokunsal Uyarı İşareti Bulunmamaktadır" ifadeleriyle açıkladı. Kararın "7223 Sayılı Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik, Ts En Iso 11683 Standardı" kapsamında alındığı bildirildi.

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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıElmas Gizem:

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Haber YorumlarıA. Erol:

ülkeye milyonlarca uyduruk ürün ithal ediliyor. çöp ürünler.

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

sacmalik kolanya ayni sekilde tehlikeli degilmi ben almanyada bir veya iki sefer aldim cocuklarin ulasmadigi yerde kullandim ayrica avrupanin her yerinde benzer ürünler sivrisinek mumu koku mumu veya alttan mumla isitilan yaglar satiliyor bu ürün avrupada güvenlik testinden gecmis bizde niye takilms acaba bence bunun arkasinda baska bir sey var bakanliklar ilk önce Türk mahsüllerinin niye hudutlardan döndügünü imal edilen bir cok mamülün niye avrupa ülkelerinde testlerden gecmedigine baksin

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