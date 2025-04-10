Bakanlık markasına kadar ifşa etti! Bir ürün daha piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucunda çocuklar için tehlikeli olacağına kanaat getirdiği "Mao Mao Yu" marka dondurma şekilli fosforlu kalemlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Vatandaşın sağlığını düşürecek ürünlere savaş açan Ticaret Bakanlığı, 81 ilde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son olarak "Mao Mao Yu" marka dondurma şeklindeki fosforlu kalemlerin piyasaya arzını yasaklayan bakanlık, söz konusu kalemlerin toplatılmasına karar verdi.
NEDEN TOPLATILIYOR?
Üründeki riskler "Kimyasal, sağlık riski (diğer), yaralanmalar" olarak açıklanırken, güvensizlik nedeni ise "fitalat yönünden kalır sonuç almıştır." olarak belirtildi.
İşte bakanlığı sitesindeki o paylaşım;
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi