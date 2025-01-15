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Bakanlık düğmeye bastı! Ünlü çamaşır suyu markası toplatılıyor

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Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımladığı duyurularla güvenilir olmayan birçok ürünü ifşa ederken listeye bir çamaşır suyu da dahil edildi. Bakanlık dokunsal uyarı ve çocuk emniyetli kapatma düzeneğinin bulunmaması nedeniyle Akar marka çamaşır suları için piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı verdi.

Ticaret Bakanlığı halk sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden her gün yeni ürünleri gündeme getiren bakanlık yetkilileri, çok sayıda ürünün piyasaya arzını yasaklarken piyasadan da toplatıyor.

ÜRÜNÜN PİYASAYA ARZI YASAKLANDI

Listeye eklenen son ürün ise "Akar El Ve Matik Çamaşır Suyu Leke Çıkarıcı Koku Giderici" oldu. Üründe dokunsal uyarı ve çocuk emniyetli kapatma düzeneğinin bulunmaması nedeniyle harekete geçen Ticaret Bakanlığı yetkilileri ürünün piyasaya arzını yasaklarken, toplatma kararı da aldı.

Bakanlık düğmeye bastı! Ünlü çamaşır suyu markası toplatılıyor

Bakanlık düğmeye bastı! Ünlü çamaşır suyu markası toplatılıyor
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Erdem Aksoy
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