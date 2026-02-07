Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri geçen ay 72 bin 416 gıda işletmesini denetledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ocak ayında 72 bin 416 gıda denetimi gerçekleştirildiğini ve bu denetimlerde 139 milyon 684 bin 713 lira idari ceza uygulandığını açıkladı. Bakan, denetimlerle sağlıklı gıdaya erişimin önemini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ocak ayında gıda işletmelerine yönelik 72 bin 416 denetim gerçekleştirildiğini ve 139 milyon 684 bin 713 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, gıda işletmelerine yönelik kontrol ve denetimlere ilişkin bilgi verdi.

Yurt genelinde geçen ay 72 bin 416 gıda denetimi gerçekleştirildiğini belirten Yumaklı, denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen yerlere cezai işlem uygulandığını aktardı.

Bakan Yumaklı, aykırılık tespit edilen 1815 işletemeye idari yaptırım uygulandığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kapsamda 139 milyon 684 bin 713 lira idari para cezası uygularken, 24 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimlerini sağlamak için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. İşini hakkıyla yaparak vatandaşlarımızın sağlığını koruyan, güvenilir gıdaya erişimlerini temin eden esnaf, işletme ve firmalara teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı

Ekrem İmamoğlu'nun koruması gözaltına alındı
Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu
Ferdi Tayfur'un mezarı başında çekilen fotoğraf torununu çıldırttı: Hepiniz yalancısınız

Ferdi Tayfur'un torununu çıldırtan fotoğraf: Hepiniz yalancısınız
Muş'ta şebeke suyunu içmeyin uyarısı

O ilimizde korkutan uyarı! Çeşme suyuyla diş bile fırçalamayın
Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı

Ekrem İmamoğlu'nun koruması gözaltına alındı
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu

Galatasaray'ın yıldızı yine 'takip'te! Ünlü sunucuya yakın markaj
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı katletti