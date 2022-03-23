Bakan Varank'la görüşen Bakan Nebati'den merak uyandıran paylaşım: Müjdelerimiz yakında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Varank'la görüşen Bakan Nebati'den merak uyandıran paylaşım: Müjdelerimiz yakında

Haberler.com - Servet Uzun - Ekonomi
 - Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank bugün bir araya geldi. Görüşme sonrası Bakan Nebati, "Müjdelerimiz yakında" diyerek merak uyandırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Bakan Nebati, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"MÜJDELERİMİZ YAKINDA"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'la görüşme sonrası fotoğraf paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Müjdelerimiz yakında" diyerek dikkat çekti.

"GELECEĞE YATIRIM YAPANLARIN YANINDA OLACAĞIZ"

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Henüz yolun başındaki girişimcilerimize can suyu olan melek yatırımcılara, girişim fonlarına, Start-up'lara ve teknoloji girişimcilerine selam olsun. Sayın Bakanımız Varank ile görüştük. Müjdelerimiz yakında. Ülkemizin geleceğine yatırım yapanların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank'la görüşen Bakan Nebati'den merak uyandıran paylaşım: Müjdelerimiz yakında

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Nureddin Nebati, Mustafa Varank, Ekonomi, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title