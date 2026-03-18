Bakan Uraloğlu'ndan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çanakkale Deniz Zaferi'nin, milletin birlik ve beraberlik ruhunun, sarsılmaz iradesinin ve bağımsızlığa olan inancının en güçlü nişanesi olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, NSosyal hesabından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çanakkale'nin, imanla yazılmış bir destanın adı olduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Bu eşsiz zafer, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun, sarsılmaz iradesinin ve bağımsızlığa olan inancının en güçlü nişanesidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla yad ediyor, bu kutlu mirası aynı azim ve kararlılıkla geleceğe taşımaya devam ediyoruz."