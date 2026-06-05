Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, KOMATEK 2026'yı ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 18. Uluslararası İş ve İnşaat Makine, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı'nı (KOMATEK 2026) ziyaret ederek katılımcı firmaların stantlarını gezdi.

Bakan Uraloğlu'na fuarda, Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Şahin, İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karataş ile İMDER ve İSDER Genel Sekreteri Oğuz Yusuf Yiğit eşlik etti.

Fuar alanında incelemelerde bulunan Uraloğlu, sektördeki son gelişmeler ve sergilenen ürünlere ilişkin bilgi aldı.

Uraloğlu'na ziyaret kapsamında günün anısına ekskavatör maketi de hediye edildi.