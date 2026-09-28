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Bakan Şimşek: Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam ediyor, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik bir işlem yapılmayacaktır

Kaynak: AA