Bakan Şimşek: Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam ediyor, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik bir işlem yapılmayacaktırGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Şimşek: Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam ediyor, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik bir işlem yapılmayacaktır.
Bakan Şimşek: Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam ediyor, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik bir işlem yapılmayacaktır
Kaynak: AA