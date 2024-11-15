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Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış yakındır

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada, "Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları'ndan (KKM) çok büyük ihtimalle çıkış yakındır. Uyguladığımız program sayesinde KKM'den güçlü bir şekilde çıkış sağlıyoruz" dedi.

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları'ndan (KKM) çok büyük ihtimalle çıkış yakındır. Uyguladığımız program sayesinde KKM'den güçlü bir şekilde çıkış sağlıyoruz." diye konuştu.

BAKAN ŞİMŞEK: KKM'DEN ÇIKIŞ YAKINDIR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı. Komisyon üyelerinin sorularını yanıtlayan Şimşek, Kur Korumalı Mevduat programından çıkışın yakın olduğunu söyledi. Bakan Şimşek, "Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları'ndan (KKM) çok büyük ihtimalle çıkış yakındır. Uyguladığımız program sayesinde KKM'den güçlü bir şekilde çıkış sağlıyoruz." dedi.

"ÇALIŞANLARIMIZI EZDİRMEYECEĞİZ"

Asgari ücretle de ilgili konuşan Bakan Şimşek, "Asgari ücret bir komisyon sonucunda belli oluyor. Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİ NEDİR?

Kur korumalı mevduat sistemi ya da kısa adıyla KKM, Türkiye'de 21 Aralık 2021 tarihinden bu yana uygulanmakta olan bir sistemdir. KKM çerçevesinde gerçek kişiler, döviz mevduatlarını bozdurarak ya da mevcut TL mevduatlarını kullanarak varlıklarını vadeli KKM hesabına yatırmaları halinde TL mevduatlarını döviz alış kuru üzerinden dövize sabitleme, böylece kur artışı nedeniyle oluşabilecek zararlardan korunma olanağı elde etmektedir. Kur korumada döviz yükselirse KKM hesaplarındaki belirli kur üzerinden hesaplanan tutarların miktarı artar. Yani yatırımcı kur farkından yararlanır. Ayrıca faiz oranı da döviz kuru üzerinden hesaplanarak getiri anaparaya eklenir. Dolayısıyla yatırımcı hem faiz hem de kur farkı üzerinden getiri elde etmiş olur.

Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış yakındır
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıVolkan Çolak:

la topu topu 60 bin liram var birşey alamiyom diye onu bile kur korumaliya attım 2.500 lira için milyonları olanmi çıkacak şimşek kimi kandırıyon topluca istifa edin kurtulak

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Haber YorumlarıFuzaye:

Gelmiş geçmiş dünyanın en büyük buluşu…

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Haber YorumlarıMücahit Kılıç:

Yandaşlar hala iyi yiyememiş anlaşılan biraz daha vergi yukseltmen lazım

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Haber Yorumlarıİsmail TAŞ:

Niye? Sahibiniz kkm ya geçiş için teşvik ederken savunurken sesiniz çıkmadı da şimdi niye çıkmak için can atıyorsunuz??

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Haber YorumlarıObjektif Vatandaş:

Komik

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Haber YorumlarıKuscubasi:

Bka sokan da kendiniz çıkarmaya çalışan da kendiniz. Nasıl bir girdapsınız

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

KKMDEN ÇIKIŞ OLUNCA DEVALÜASYON YAPACAKSINIZ

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Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

Türk lirasını koruyun paranın değeri yok enflasyon karşısında yüzde yüz enflasyon var piyasada emekli maaşı kira kadar değil

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Yükünü tutanlar tuttu şımdi sırada başka bir formül var galiba

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Haber Yorumlarıhasan kaçan:

çalışanları ezdirmeyeceklermiş.... sizin ezdirmeyeceğiniz tek kesim var o da patronlar...

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