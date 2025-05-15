Bakan Şimşek: Finansal Piyasalarda İyileşme Devam Ediyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Zamanında attığımız doğru adımlarla finansal piyasalarda görünüm iyileşiyor. Azalan küresel belirsizlikler, iyileşen finansal göstergeler ve ılımlı yurt içi talep dezenflasyon sürecine katkı sağlayacaktır" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zamanında attığımız doğru adımlarla finansal piyasalarda görünüm iyileşiyor. Yabancı para cinsi mevduat (DTH) talebi ve ülke risk primi (CDS) gerilerken rezerv birikimi yeniden başladı. Merkez Bankası brüt rezervleri haftalık 5,8 milyar dolar arttı. Azalan küresel belirsizlikler, iyileşen finansal göstergeler ve ılımlı yurt içi talep dezenflasyon sürecine katkı sağlayacaktır. Programımızın nihai hedefi olan kalıcı fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.