Mehmet Şimşek: Hanehalkı ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşti

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Hanehalkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri mayısta iyileşti. Yüksek enerji fiyatları ve belirsizlikler enflasyon üzerinde baskı oluştursa da hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri önceki aya göre sırasıyla 2,1 puan ve 0,6 puan geriledi" dedi.

Bakan Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hanehalkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri mayısta iyileşti. Yüksek enerji fiyatları ve belirsizlikler enflasyon üzerinde baskı oluştursa da hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri önceki aya göre sırasıyla 2,1 puan ve 0,6 puan geriledi. Beklentilerdeki iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için dezenflasyon sürecini destekleyen politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

