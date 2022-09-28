Bakan Muş: "Yapay zeka ile kaçak eşyanın türünün tespit edilebilmesi için TÜBİTAK ile 'Tarama Ağı Projesi'ni hayata geçiriyoruz"
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un salona gelişi Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul'da gerçekleşen captagon ve Esendere'de yapılan eroin yakalamalarında başarı gösteren muhafaza memurlarına ödül takdim etti.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un salona gelişi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul'da gerçekleşen captagon ve Esendere'de yapılan eroin yakalamalarında başarı gösteren muhafaza memurlarına ödül takdim etti. (1)
Kaynak: AA / Emirhan Türker - Ekonomi