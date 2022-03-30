Bakan Muş'tan KDV fırsatçılarına gözdağı: En ağır cezayı uygulayacağız

Hükümet, son dönemde yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşı bir nebze de olsa rahatlatmak için KDV düzenlemesine gitti. Birçok üründe KDV indirimine gidilirken, düzenleme 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek. KDV indirimiyle beraber fiyatlarda da düşüş olması bekleniyor.

FIRSATÇILARA AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacaklarını açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Muş şunları söyledi:

Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV'nin %18'den %8'e indirilmesine yönelik yapılan düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli çalışmalara başladık.

81 İLDE DENETİM YAPILACAK

Düzenlemenin yürürlüğe girmesini müteakip 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimiz vasıtasıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştirerek, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız."

Bakan Muş'un paylaşımı şöyle: