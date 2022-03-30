Bakan Muş'tan KDV fırsatçılarına gözdağı: En ağır cezayı uygulayacağız - Haberler

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Bakan Muş'tan KDV fırsatçılarına gözdağı: En ağır cezayı uygulayacağız

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek KDV indirimi sonrası 81 ilde denetimlerin başlayacağını belirten Ticaret Bakanı Mehmet Muş, KDV indirimini etiketlere yansıtmayıp fiyat artırarak vatandaşları mağdur eden firmalara en ağır cezaların uygulanacağını söyledi.

Hükümet, son dönemde yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşı bir nebze de olsa rahatlatmak için KDV düzenlemesine gitti. Birçok üründe KDV indirimine gidilirken, düzenleme 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek. KDV indirimiyle beraber fiyatlarda da düşüş olması bekleniyor.

FIRSATÇILARA AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacaklarını açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Muş şunları söyledi:

Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV'nin %18'den %8'e indirilmesine yönelik yapılan düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli çalışmalara başladık.

81 İLDE DENETİM YAPILACAK

Düzenlemenin yürürlüğe girmesini müteakip 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimiz vasıtasıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştirerek, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız."

Bakan Muş'un paylaşımı şöyle:

Bakan Muş'tan KDV fırsatçılarına gözdağı: En ağır cezayı uygulayacağız

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mehmet Muş, Ekonomi, Güncel, Haberler

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