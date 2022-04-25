Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Seferberliği Etkinliği
AA - Ali Haydar Akkuş - Ekonomi
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Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Seferberliği Etkinliği programından detay Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye hediye edilen köpek Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin köpeği sevmesi Sokak Hayvaları Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin...
Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Seferberliği Etkinliği programından detay
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye hediye edilen köpek
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin köpeği sevmesi
Sokak Hayvaları Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin Sokak Hayvaları Rehabilitasyon Merkezi'ni gezmesi
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin araca binişi ve gidişi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Mamak Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde "Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Seferberliği Etkinliği"ne katıldı. (2)
AA / Ali Haydar Akkuş - Ekonomi