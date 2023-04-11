Bakan Kirişçi: 1 haftası var, soğanın fiyatının ne kadar düştüğünü göreceğiz

Son günlerde kilosu 30 liraya kadar çıkan kuru soğan vatandaşları kara kara düşündürürken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi katıldığı canlı yayında konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Soğanın kışlık üretimi ile erkenci üretimi arasında bir geçiş döneminde olduğunu ifade eden Bakan Kirişci, "1 haftası var. Soğanın fiyatının ne kadar düştüğünü göreceğiz" dedi.

Son haftalarda fiyatı sürekli artan kuru soğanın kilosu 30 liraya kadar çıkarken tartışmaya yol açan bu durumu değerlendiren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, fiyatların 1 hafta içerisinde düşeceğini dile getirdi.

"1 HAFTASI VAR, FİYATI DÜŞECEK"

Soğanın kışlık üretimi ile erkenci üretimi arasında bir geçiş döneminde olduğunu ifade eden Bakan Kirişci, "1 haftası var. Soğanın fiyatının ne kadar düştüğünü göreceğiz." dedi.

"ETİN FİYATI YÜKSEK"

Etin fiyatının yüksek olduğunu dile getiren Bakan Kirişci, "Sözleşmeli üretimle hayvanı besiciye beslettir. Kilosuna geldiğinde kes. İster market, ister kasap reyonunda satılsın" dedi.

"ÇİFTÇİ GAYET GÜZEL PARA KAZANIYOR"

Bakan Kirişci, çitfçinin ekonomik olarak iyi durumda olduğunu da savundu. "Şu an çiftçilerimiz gayet güzel paralar kazanıyor. Ekonomik olarak iyi durumdalar" diyen Bakan Kirişci, NTV ekranlarında yaptığı açıklamada kendisinin çiftçinin tepkisini yansıtan bir olay yaşamadığını dile getirdi.