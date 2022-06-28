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Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen Sinop ve Kastamonu'da incelemelerde bulundu

AA - Erhan Cihan Ünal - Ekonomi
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Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen Sinop ve Kastamonu'da incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Sinop'un Türkeli ile Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçelerinde incelemede bulunarak, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Sinop'un Türkeli ile Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçelerinde incelemede bulunarak, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Karaismailoğlu, Türkeli'nin Yılanlık mevkisinde selin etkisiyle yıkılan köprülerin olduğu yerde inceleme yaptı.

Daha sonra Türkeli Belediyesini ziyaret eden Karaismailoğlu, burada yetkililerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından ilçenin cadde ve sokaklarında bir süre yürüyen Karaismailoğlu, esnaf ve vatandaşlarla yakından ilgilenerek, taleplerini dinledi.

Karaismailoğlu, Türkeli'deki ziyaretin ardından Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine geldi. Burada da vatandaş ve esnafla bir araya gelen Karaismailoğlu, ilçe belediyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi

Çatalzeytin Kastamonu Türkeli Sinop Ekonomi Haberler

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