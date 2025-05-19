Bakan Kacır ve Mesut Özil Spor Teknolojileri İçin Bir Araya Geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile spor teknolojileri alanında çalışan girişimcilerle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kacır ile Özil'in görüşmesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Terminal İstanbul'da düzenlenen Milli Teknoloji Buluşmaları kapsamında gerçekleşti.

Buluşmada, girişimcilerin yenilikçi projeleri tanıtılırken, teknoloji ve sporun kesişim noktasında yeni iş fikirleri görüşüldü. Çay servisi bir robot tarafından yapılan buluşmada, bu sürpriz teknoloji deneyimi katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kacır, ????bu tür etkinliklerin girişimcilik ekosistemi için önemine işaret ederek, "Biz farklı zamanlarda, farklı alanlarda teknoloji girişimciliği yoluna çıkmış arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Girişimcilerimiz yenilikçi fikirleriyle hayata değer katıyor." ifadesini kullandı.