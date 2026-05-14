Türkiye ve Kazakistan arasında yatırım anlaşması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kazakistan ile imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'na ilişkin, "Sanayi, teknoloji, inovasyon ve yatırım alanlarında Kazakistan ile geliştireceğimiz kapsamlı ortaklık, ülkelerimizin ve bölgemizin refahına, kalkınmasına güçlü katkılar sunacak." ifadesini kullandı.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in riyasetinde gerçekleşen Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na iştirak ettiğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Sayın liderlerimizin huzurunda Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nı teati ettik. Anlaşmayla yatırımcılarımız için daha güçlü ve güvenli bir zemin oluştururken, ekonomik işbirliğimizi yeni yatırımlarla büyütmeyi hedefliyoruz. Sanayi, teknoloji, inovasyon ve yatırım alanlarında Kazakistan ile geliştireceğimiz kapsamlı ortaklık, ülkelerimizin ve bölgemizin refahına, kalkınmasına güçlü katkılar sunacak."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç
