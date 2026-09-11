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Bakan Kacır'dan BİGG Yatırım Programı'nın 2026 yılı ikinci çağrısına ilişkin paylaşım:

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- "Çağrı kapsamında mükemmeliyet mührü alan girişimler yüzde 3 hisse karşılığında 1 milyon 350 bin lira yatırım alabilecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BİGG Yatırım Programı'nın 2026 yılı ikinci çağrısını başlattıklarını belirterek, girişimcileri desteklemeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Kacır, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

BİGG Yatırım Programı'nın 2026 yılı ikinci çağrısını başlattıkları bilgisini veren Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TÜBİTAK, BİGG Yatırım Programı ile girişimci adaylarının teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini desteklemeye devam ediyor. Çağrı kapsamında mükemmeliyet mührü alan girişimler yüzde 3 hisse karşılığında 1 milyon 350 bin lira yatırım alabilecek. Türkiye'nin teknoloji ekosistemini güçlendirmeye, girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

Kacır, program için son başvuru tarihinin 30 Eylül olduğunu ve programa ilişkin detaylara "https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/turkiyenin-ilk-yatirim-tabanli-girisimcilik-destek-programi-olan-bigg-yatirim-programinin-2026-2-cagrisi-acildi" internet adresinden ulaşılabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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