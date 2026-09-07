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KOSGEB'den KOBİ'lere 75 Milyon Liraya Kadar Destek

KOSGEB'den KOBİ'lere 75 Milyon Liraya Kadar Destek
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Bakan Kacır, KOSGEB'in Küresel Rekabetçilik Destek Programı ile işletmelere 75 milyon liraya kadar kredi, 20 puan geri ödemesiz finansman ve KGF kefaleti sağlanacağını; başvuruların 30 Eylül'e kadar yapılabileceğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB eliyle yürütülen Küresel Rekabetçilik Destek Programı kapsamında işletmelere 75 milyon liraya kadar kredi imkanı, 20 puanlık geri ödemesiz finansman desteği ve KGF kefaleti sağlanacağını açıkladı.

Bakan Kacır, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KOBİ'lerin yüksek katma değerli üretim yapmalarını, uluslararası pazarlarda daha güçlü konuma ulaşmalarını ve sürdürülebilir büyümelerini destekleyecek destek paketine ilişkin bilgi verdi.

"75 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlayacağız"

"Üreten, ihracat yapan ve dünyayla rekabet eden güçlü KOBİ'ler, güçlü Türkiye'nin temelidir" ifadelerine yer veren Kacır, paylaşımında şu değerlendirmelerde bulundu:

"KOSGEB eliyle yürütülen Küresel Rekabetçilik Destek Programı ile işletmelerimizin yüksek katma değerli üretim yapmalarını, uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmalarını ve sürdürülebilir büyümelerini destekliyoruz. 75 milyon liraya kadar kredi imkanı, 20 puanlık geri ödemesiz finansman desteği ve KGF kefaleti desteği sağlayacağız."

Kacır, programa hızlı büyüyen ve ihracatını artıran işletmelerin yanı sıra Ar-Ge yatırımlarını artıran KOBİ'lerin, yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren orta ölçekli işletmelerin, HAMLE Programı kapsamında öncelikli ürünler listesindeki ürünlere ilişkin faaliyet gösteren işletmelerin ve Turcorn 100 Programı kapsamındaki işletmelerin başvurabileceğini belirtti.

3 milyar lira finansmana erişim imkanı

Programın 2025 yılında yürürlüğe alındığını hatırlatan Kacır, bu kapsamda KOBİ'lere toplam 3 milyar lira finansmana erişim imkanı sağlandığını belirterek, "Şimdi daha fazla işletmemizi küresel başarı hikayelerine ortak olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İşletmeler, destek programına 30 Eylül tarihine kadar KOSGEB'in internet sitesi üzerinden başvurabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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