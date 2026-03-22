Bakan Bolat'tan Katar'da şehit olan personel için başsağlığı mesajı Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.

Bolat, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde görev yapan helikopterin teknik arıza sonucu kaza-kırıma uğradığını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Katar Silahlı Kuvvetleri personeli ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve ASELSAN mensubu kahraman personelimizin şehit olduğu haberini, derin bir teessürle öğrendim. Bu elim kazada hayatını kaybeden aziz şehitlerimize, Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN camiamıza ve kardeş Katar Silahlı Kuvvetleri ile Katar halkına taziyelerimi iletiyorum. Milletimizin ve kardeş Katar halkının başı sağ olsun."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
