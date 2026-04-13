Bakan Bolat, şubat ayı ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bolat, "2026 yılı şubat ayında cari işlemler açığı 7,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece yıllıklandırılmış cari işlemler açığı 35,4 milyar dolar gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 30,8 milyar dolar fazla verilmiştir. Hizmet ihracatı, 2026 yılı şubat ayında yıllıklandırılmış olarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 oranında artarak olan 122,3 milyar dolara ulaşmıştır. Seyahat gelirlerimiz 2026 yılı Şubat ayında 60,1 milyar dolar, taşımacılık gelirlerimiz ise 42,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılı Şubat ayı itibarıyla mal ve hizmet ihracatı toplamı, bir önceki yıla göre yüzde 3,9 oranında artarak 395 milyar dolara yükselmiştir" dedi.

'CARİ İŞLEMLER AÇIĞI TARİHSEL ORTALAMALARIN ALTINDA SEYRETMEYE DEVAM ETTİ'

Küresel konjonktürde artan risk ve belirsizliklere rağmen cari işlemler açığının tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam ettiğini; 2025 yılında milli gelire oranının yüzde 1,9 olarak gerçekleştiğini kaydeden Bakan Bolat, "2026 yılında küresel konjonktüre bağlı olarak cari denge üzerinde ilave baskılar oluşabilecek olmakla birlikte, Türkiye'nin çeşitlendirilmiş ihracat yapısı, genişleyen ürün yelpazesi ve gelişen teknolojik kapasitesi, bu aşamada olası bozulmanın kontrol altında tutulmasına ve risklerin yönetilebilir seviyelerde kalmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca COVID döneminde olduğu gibi, küresel tedarik zincirlerinde yeni kırılmaların ortaya çıkması halinde Türkiye'nin yeniden güvenilir tedarikçi olarak öne çıkma, yatırım ile lojistik açısından daha cazip bir merkez haline gelmesi mümkün görülmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, jeopolitik çalkantıların dış ticaretimiz üzerinde oluşturduğu riskleri sınırlandırmaya ve ortaya çıkan fırsatları değerlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı.

