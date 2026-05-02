Bakan Bolat ODÜ'de

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ordu Üniversitesi'ni (ODÜ) ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Orhan Baş ile bir araya geldi.

Rektörlük makamında, il protokolünün de katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, üniversitenin akademik ve fiziki gelişimi ile yürütülen araştırma ve projeler hakkında Bakan Bolat'a kapsamlı bilgi verdi. Görüşmede ayrıca üniversite-sanayi iş birliği ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak araştırma alanları başta olmak üzere çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret, Rektör Prof. Dr. Orhan Baş'ın Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'a hediye takdim etmesiyle sona erdi. - ORDU

