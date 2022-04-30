Bakan Bilgin sürpriz zam mesajı vermişti! Gözler yarına çevrildi

Yıl başında emekli aylıklarına yapılan yüzde 31'e yakın zam, enflasyonun yüzde 60' ı aşmasıyla vatandaşlarda yeni zam beklentisi oluştu.

DETAYLARI AÇIKLAYACAK

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 26 Nisan Salı günü emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım." ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından gözler Bakan Bilgin'in 1 Mayıs'taki açıklamasına çevrildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Emekli ve memur maaşları, Ocak 2022'de sosyal refah düzenlemesi yapılması ile arttı. Yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 2.500 TL'ye yükselirken, memur ve memur emeklisinin zam oranı ise 30,95'e yükseldi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 4 BİN 500 LİRAYI BULACAK

Geride kalan 3 aylık enflasyon verilerinin oluşmasıyla gözler yeniden Temmuz ayında yapılacak maaş zammına çevrilmişti. Ekonomistler 6 aylık enflasyon farkının yüzde 34,62 olacağını ifade ederken, hesaplamalar sonunda en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 liradan 8 bin 622 liraya yükselecek. En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 753, esnafta 2 bin 948 liradan 3 bin 969, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 432 liraya çıkacak.