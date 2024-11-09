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Bakan Bayraktar: Gençler Türkiye Yüzyılı Hedeflerinde Anahtar Rol Oynayacak

Bakan Bayraktar: Gençler Türkiye Yüzyılı Hedeflerinde Anahtar Rol Oynayacak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gençlerin Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynayacağını vurguladı. Sincan Gençlik Kolları Kongresi’nde gençlere enerji politikalarını anlattı ve onların gelecekte bayrağı devralacaklarına inandığını ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmada gençlerin önemli rolü olduğunu kaydetti.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Sincan Gençlik Kolları Kongresi'nde gençlerle bir araya geldiklerini bildirdi.

Gençlere enerji politikalarını ve hedefleri anlattıklarını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"AK Parti Sincan Gençlik Kolları Kongresi'nde gençliği ile geleceğe yön veren dava ve yol arkadaşlarımızla bir araya geldik. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmada önemli bir pay sahibi olacak gençlerimize enerji politikalarımızı ve hedeflerimizi anlattık. Genç arkadaşlarımızın coşkusu, gözlerindeki inanç bize bir kez daha bayrağı emin ellere teslim edeceğimizi gösterdi. Bu vesileyle Sincan İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini devreden Kaan Yusuf Yurteri kardeşimize şimdiye kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, görevi devralan Celalettin Keskin kardeşimize başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi
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