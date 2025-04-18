Merkez'in sürpriz kararı sonrası Bakan Şimşek'in sessizliği dikkat çekiyor

Merkez'in sürpriz faiz kararı sonrası Şimşek'ten dikkat çeken tavır
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama
Time Dergisi'nden Ahmed Şara sürprizi

Time Dergisi'nden Ahmed Şara sürprizi! Trump ile aynı listede
Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti

Başhekim içeri girince öğrenciler bir anda salonu terk etti

Bakan Bayraktar: DOKAP Kapsamında Sürdürülebilir Enerji Projelerine Öncelik Verilecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, DOKAP kapsamındaki illerde çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir enerji projelerine öncelik verileceğini duyurdu. Bayraktar, 2024-2028 dönemini kapsayan yeni DOKAP Eylem Planı'nın bölgede kalkınmaya ivme kazandıracağını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni dönemde Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki illerde, enerjinin tarım, üretim ve kırsal kalkınmayla entegre edildiği, çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir projelere öncelik verileceğini bildirdi.

Bayraktar, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Giresun'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 2024-2028 dönemini kapsayan yeni DOKAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na katıldıklarını bildirdi.

DOKAP kapsamındaki illerde bugüne kadar hidroelektrik ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Bayraktar, şu ifadelere yer verdi:

"Bölgenin doğal kaynak potansiyelini değerlendirerek hem enerji arz güvenliğine katkı sunduk hem de bölgesel kalkınmayı destekledik. Yeni dönemde enerjinin tarım, üretim ve kırsal kalkınmayla entegre edildiği, çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir projelere öncelik vereceğiz. Bölgenin kalkınmasına ivme kazandıracak yeni DOKAP Eylem Planı'nın hayırlı olmasını diliyorum."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.