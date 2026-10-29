Bakan Bayraktar'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bayraktar, NSosyal hesabından yayımladığı mesajda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, şunları kaydetti:

"103 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesi, milletimizin sarsılmaz iradesi, azmi ve vatan sevgisiyle geleceğimizi aydınlatmaya devam ediyor. Bu mukaddes mirastan aldığımız ilhamla ülkemizi her alanda daha güçlü ve müreffeh kılmak için kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz. Cumhuriyet'imizin 103. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi minnetle anıyorum."

Kaynak: AA