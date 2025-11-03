Haberler

Bakan Bayraktar, AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti'nin iktidara gelişinin 23'üncü yıl dönümüne ilişkin, "Büyük, güçlü ve enerjide tam bağımsız bir Türkiye idealimiz için milletimizle omuz omuza yürümeye, ülkemizi aydınlık yarınlara taşımaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 23 yıl önce bugün milletin "Karanlığa Kapalı, Aydınlığa Açık" bir Türkiye için tarihi bir irade ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlayan hizmet yolculuğu, 23 yıldır ilk günkü aşkla devam ediyor. Büyük, güçlü ve enerjide tam bağımsız bir Türkiye idealimiz için milletimizle omuz omuza yürümeye, ülkemizi aydınlık yarınlara taşımaya kararlıyız. Nice hizmet ve başarı dolu yıllara."

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
