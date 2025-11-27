Haberler

Ayvalık ve Edremit Ticaret Odası Başkanları Ortak Projeler için Bir Araya Geldi

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar ve eşi Emel Uçar, Edremit Ticaret Odası'nı ziyaret ederek lisanslı depoculuk ve bölgesel ticari gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar ve eşi Balıkesir Kadın Girişimciler İl İcra Kurulu Üyesi Emel Uçar, Edremit Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

Ziyarette bölgenin iki güçlü ticaret odası başkanları özellikle lisanslı depoculuk çalışmaları başta olmak üzere ortak projeler ve bölgesel ticari gelişmeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, nazik ziyaretlerinden dolayı Ali Uçar ve Emel Uçar'a teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
