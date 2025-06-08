Ayvalık'ta Kurban Bayramı Tatilinde Doluluk Oranı Yüzde 100'e Ulaştı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Bayram öncesinde rezervasyon oranının yüzde 80 seviyelerinde olduğu Ayvalık'ta, bayram tatilinin üçüncü gününden itibaren tüm tesisler tamamen doldu.

Ayvalık Turizm Derneği Başkanı ve Ayvalık Turizm Alt Yapı Geliştirme ve Hizmet Birliği Genel Sekreteri Ümit Özgültekin, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın ilk gününde ailelerin bayramlaşması nedeniyle hafif bir durgunluk yaşandığını ancak bayramın üçüncü gününde ilçe genelindeki turistik tesislerde yüzde 100'lük doluluk oranının yakalandığını ifade etti.

Bayramın dördüncü gününün ardından doluluk oranında düşüşlerin yaşanabileceğini belirten Özgültekin, şunları kaydetti:

"Ancak bayramın hemen ardından başlayacak turizm sezonu çerçevesinde haziran ayında yüzde 100'lük doluluk oranını yakaladık. Bu yıl sezondan kesinlikle umutluyuz. Temmuz-ağustos aylarında yüzde 80'lerle başlayacak olan doluluk oranımız yüzde 100'lere yeniden ulaşacaktır."