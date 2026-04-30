Aytemiz kart sahipleri, 30 Haziran'a kadar yapacakları her yakıt alımında 5 kat puan kazanacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşteri deneyimine öncelik veren hizmet anlayışıyla her zaman sürücülerin yanında olan Aytemiz, bahar ve erken yaz döneminde artan seyahat yoğunluğuna yanıt olarak yeni kampanyasını duyurdu.

20 Nisan'da başlayan ve 30 Haziran'a kadar devam eden kampanyayla Aytemiz kart sahipleri yapacakları her yakıt alımında, kayıtlı plakaları üzerinden tam 5 kat puan kazanacak.

Aytemiz kart, yakıt alımlarında kayıtlı plakalar üzerinden kazanılan puanların kullanım alanını genişleterek, müşterilerine daha esnek ve avantajlı bir deneyim sunuyor.

Akaryakıt ve otogaz alışverişlerinden biriktirilen puanlar, artık yalnızca yakıt alımında değil, yolculukların konforlu durağı "ON 7/24" marketlerde de kullanılabiliyor. Kahveden sandviçe, atıştırmalıktan günlük ihtiyaçlara kadar geniş ürün yelpazesinde kullanılabilen puanlar sayesinde Aytemiz kart sahipleri, yolculukları boyunca verdikleri her molayı kazanca dönüştürüyor. Böylece Aytemiz kart, sürücülere yalnızca yakıtta değil, yolculuklarının her anında kazanç sunan bütüncül bir deneyim sağlıyor.

Aytemiz kart ile kazanılan 5 kat puan anlık olarak Aytemiz mobil uygulaması üzerinden takip edilebiliyor ve herhangi bir ek işleme gerek kalmadan, sadece kayıtlı cep telefonu numarası kullanılarak Aytemiz istasyonlarında kolayca harcanabiliyor.

Daha fazla avantajdan faydalanmak isteyen kullanıcılar, Aytemiz mobil uygulaması üzerinden Aytemiz Kart'a kolayca üye olabilir ya da kartlarını Aytemiz istasyonlarından temin edebilir.

Kampanya detaylarına "aytemiz.com.tr" ve "Aytemiz mobil" uygulaması üzerinden ulaşılabilir.