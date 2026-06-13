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Türkiye'nin ayran, kefir ve yoğurt üretimi 4 ayda rekor seviyeye çıktı

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Türkiye'de 2026 yılının ilk 4 ayında ayran ve kefir üretimi 338 bin 512 ton, yoğurt üretimi ise 470 bin 828 tona ulaşarak rekor kırdı. Beş yıllık dönemde ayran ve kefir üretimi yüzde 49, yoğurt üretimi yüzde 30 arttı.

Türkiye'de ayran ve kefir üretimi ocak-nisan döneminde 338 bin 512 ton, yoğurt üretimi de 470 bin 828 tonla rekor seviyeye ulaştı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın ilk 4 ayında ayran ve kefir üretimindeki artış dikkati çekti.

2022'nin ocak-nisan döneminde 227 bin 760 ton ayran ve kefir üretilirken 2023'te miktar 240 bin 421 tona ulaştı.

Üretim 2024'ün aynı döneminde artış göstererek 289 bin 423 ton oldu. 2025'te 4 aylık üretimin 304 bin 803 tona, bu yıl ise 338 bin 512 tona yükseldiği görüldü.

Böylece yılın ilk 4 aylık dönemlerinde üretilen ayran ve kefir miktarı 5 yılda yaklaşık yüzde 49 artış göstererek rekor seviyeye çıktı.

Yoğurt üretiminde de rekor

Söz konusu dönemde yoğurt üretiminde de artış görüldü. 2022'nin ocak-nisan döneminde 361 bin 469 ton yoğurt üretimi gerçekleştirildi. 2023'ün aynı döneminde üretim miktarı 361 bin 89 ton oldu. Yoğurt üretimi 2024'ün ilk 4 ayında 411 bin 151 tona yükselirken geçen yıl ocak-nisan döneminde 423 bin 787 tona çıktı.

Yoğurt üretimi bu yılın 4 ayında 470 bin 828 tona yükselerek rekor seviyeyi gördü. Böylece yoğurt üretiminde 5 yıllık dönemde artış oranı yüzde 30,2 oldu.

Ayran ve kefir üretim miktarı (ton)

YılOcakŞubatMartNisanToplam
202254.29955.43863.46954.554227.760
202361.41652.21661.54665.243240.421
202471.65768.60670.53078.630289.423
202575.28673.30670.22985.983304.803
202680.48778.30283.69696.027338.512
Yoğurt üretim miktarı (ton)

YılOcakŞubatMartNisanToplam
202286.40083.90295.77395.394361.469
202391.43482.58498.46188.611361.089
2024102.27998.429105.788104.656411.151
2025105.107103.020104.798110.863423.787
2026119.659110.599114.879125.691470.828

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
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