Aydın Turist Rehberleri Odası Eğitim Programı Düzenledi
Aydın Turist Rehberleri Odası, düşük katılımlı bir eğitim programı düzenleyerek rehberler için kaçak turlar ve kaçak rehberler konusundaki mücadelelerine dikkat çekti. Oda Başkanı Ozan Gündüzalp, rehberlik hizmetlerine dair bilgiler verirken, toplumda bilinçlendirme çalışmaları yapıldığını da vurguladı.

Aydın Turist Rehberleri Odası (ATRO) üyelerine yönelik eğitim programı düzenledi. Katılımın oldukça düşük olduğu programda konuşan Oda Başkanı Ozan Gündüzalp, rehberler için gerçekleştirilen eğitim ve hizmetler hakkında blgi verirken oda olarak en büyük sıkıntılarının kaçak turlar ve kaçak rehberler odluğunu belirtti.

ATRO'nun 792'si aktif, 125 pasif olmak üzere toplam 917 üyesi bulunduğunu belirten Oda Başkanı Ozan Gündüzalp, 21 ayrı dili kapsayan rehberlik hizmetinde, rehberlerin çoğunluğunun İngilizce dilinde hizmet verdiğini kaydetti. 2013 yılında kurulan Türkiye Rehberler Birliği'ne bağlı 13 oda olduğunu kaydeden Gündüzalp, ATRO'nun üye sayısı bakımından 6'ncı sırada yer aldığını vurguladı.

Kaçak Turlara Karşı Mücadele

ATRO'nun diğer odalardan farklı olarak en çok rehber eğitim gezisi düzenleyen bir kurum olduğunu ifade eden Başkan Gündüzalp, kaçak rehberlere ve kaçak turlara karşı aktif bir mücadele yürüttüklerini belirtti. Ayrıca tur otobüslerini yasal çerçevede denetlediklerini ve halkı rehberli turlara yönlendirmek için bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını da görseller eşliğinde aktardı.

Sunumun ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Gündüzalp, olumlu geri dönüşler aldığını kaydı. Toplantıda Meclis Koordinatörü Mahmut Ökçesiz de çeşitli tavsiyelerde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
