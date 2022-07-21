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Aydın haber! Aydın'dan 6 firma ilk bin arasında yer aldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Aydın haber! Aydın'dan 6 firma ilk bin arasında yer aldı

Aydın habere göre Türkiye'nin en büyük bin sanayi kuruluşları içerisinde Aydın'dan da 6 firma yer aldı.

Türkiye'nin en büyük bin sanayi kuruluşları içerisinde Aydın'dan da 6 firma yer aldı.

Ülke genelindeki önemli tarım ve sanayi kentlerinden olan Aydın'ın sanayisi de her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Dünya genelindeki olumsuz gelişmelere, ekonomik sorunlara, fiyat artışlarına rağmen Aydın sanayisi büyümeye ve üretmeye devam ederken şehir ekonomisinin yanında olma sorumluluğunu da güçlü bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede Aydın'da faaliyet gösteren ISO İlk 500 listesine girmeyi başaran 3 firma ve ISO ikinci 500'deki 3 firma olmak üzere toplam 6 firma büyüme kaydederek Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında yer aldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Togo Cumhuriyeti Türkiye Aydın Ekonomi Haberler

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